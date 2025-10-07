La Ciudad recuperó un antiguo mercado que estaba tomado hace 14 años: ya se realizaron 451 desalojos

La Policía de la Ciudad recuperó un antiguo galpón en Palermo que estaba usurpado desde 2011. Los desalojos buscan proteger la propiedad privada, mejorar la seguridad y garantizar el cumplimiento de la ley.

El inmueble está ubicado en la avenida Raúl Scalabrini Ortiz al 2300, entre Güemes y Charcas.

Este martes, la Ciudad de Buenos Aires recuperó un antiguo galpón en Palermo donde funcionó el mercado frigorífico Canning, que estaba usurpado desde hacía 14 años. El inmueble, ubicado en la avenida Raúl Scalabrini Ortiz al 2300, entre Güemes y Charcas, fue desocupado por completo tras un operativo coordinado por la Policía de la Ciudad.

Cómo fue el operativo de desalojo El procedimiento fue impulsado de oficio en forma preventiva por el deterioro estructural del edificio y el riesgo ambiental que representaba para los vecinos. Participaron también equipos de la Guardia de Auxilio, la Agencia de Protección Ambiental, el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y la Red de Atención.

operativo Palermo desalojos GCBA Con esta intervención, ya son 451 los desalojos realizados desde el inicio de la gestión de Jorge Macri, en diciembre de 2023. “Lo decimos desde el primer día: vamos a ser inflexibles para mantener el orden en el espacio público. Nuestro compromiso es cuidar a la gente que está dentro de la ley, por eso vamos a garantizar que se respete la propiedad privada en cada barrio de la Ciudad”, sostuvo el jefe de Gobierno.

Inmuebles recuperados y megaoperativos Los desalojos buscan proteger la propiedad privada, mejorar la seguridad y garantizar el cumplimiento de la ley. En menos de dos años, la Ciudad recuperó propiedades históricas que estuvieron ocupadas por décadas, como la Casa Blaquier en el centro porteño y el edificio conocido como el “Elefante Blanco” de Belgrano.

También fueron devueltos a sus dueños exhoteles en Constitución y San Telmo, junto con inmuebles en Nueva Pompeya, Almagro, La Boca, Villa Crespo y Barracas.