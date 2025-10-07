Murió un delincuente en un enfrentamiento con la Policía: había intentado robarle a un jubilado

En Quilmes, el delincuente intentó robarle a un hombre de 81 años que estaba estacionado en su auto pero la Policía intervino y finalmente fue abatido.

El delincuente fue visto por un efectivo policial cuando intentaba robarle el auto a un adulto mayor.

El hecho ocurrió este martes en el partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, después de que el delincuente fuera abatido por la Policía luego de ser visto intentando robarle a un hombre de 81 años. El individuo, que falleció por un disparo en el cuello, fue identificado como D.D. Mendieta.

El intento de robo sucedió en la intersección de Castelli y Mitre. Allí, Mendieta fue visto por un efectivo de la Policía que se dirigía a la Comisaría Quilmes 1°, donde observó cómo el delincuente le apuntaba al jubilado con un arma de fuego a este hombre mayor que se encontraba estacionado en su auto.

Al ver esta situación, el oficial se identificó como personal policial y, al observar cómo el delincuente le apuntó con su arma, procedió a utilizar su arma reglamentaria para abatir al individuo, efectuando un disparo que impactó en su cuello. Más tarde, personal del SAME constató el deceso de esta persona.

El relato de la víctima del intento de robo Este hombre mayor explicó cómo fue el momento en que se produjo el intercambio de disparos que terminó con el delincuente muerto. Según contó, se encontraba estacionado en una esquina en su automóvil, marca Citroën, cuando se acercó Mendieta para intentar robarle el vehículo con dos armas: un revólver calibre 22 y una pistola de aire comprimido. Además, relató que escuchó al efectivo gritar "¡Alto, Policía!" y el posterior intercambio que terminó con el ladrón abatido.