Accidente vial: una moto y un auto chocaron en Guaymallén: dos motociclistas heridos

Un accidente vial entre un automóvil y una motocicleta terminó con los heridos, ambos viajaban en el rodado de menor tamaño.

El choque de una motocicleta y un auto en el cruce de las calles Adolfo Calle y Guido Spano, Guaymallén, terminó con dos personas heridas. Las víctimas del siniestro fueron las dos personas que viajaban en el rodado de menor envergadura.

La motocicleta, marca Yamaha, se dirigía por Adolfo Calle, dirección hacia el Este, cuando fue impactada en la mañana de este martes, por un Volskwagen Bora que circulaba por Guido Spano, de sur a norte. Testigos señalaron que el conductor del automóvil fue quien no respetó el paso y causó el accidente.

