"Lo primero que la haga sentir viva": se filtró el último posteo de la joven hallada sin vida en Entre Ríos

La joven, que desapareció el viernes a la noche, realizó un último posteo el sábado, con una llamativa frase que fue lo que alertó a los padres de la chica.

Este martes se encontró el cuerpo sin vida de Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años que desapareció el pasado viernes en Gobernador Mansilla, Entre Ríos. Ahora, se conoció el llamativo posteo que hizo el sábado, algo que alertó a sus padres y que llevó a que finalmente presentaran la denuncia por su desaparición.

Mientras se lleva a cabo una fuerte investigación en la zona para determinar qué fue lo que sucedió con Daiana Mendieta, vista por última vez saliendo de su casa en un Chevrolet Corsa Classic, se viralizó el posteo de la chica: una foto suya junto al mensaje “Lanzándose a lo primero que la haga sentir viva. Sin filtro”, acompañado con la canción "Please me" de Maxi Trusso.

Daiana Magalí Mendieta El llamativo último posteo de Daiana Mendieta, un día después de su desaparición. Sus padres, al ver que su hija no regresaba, no respondía ningún tipo de contacto y tras leer este sugestivo mensaje en sus redes, finalmente hicieron la denuncia por su desaparición.

El primer detenido por el crimen de la joven en Entre Ríos A raíz de eso, la Fiscalía montó un operativo de búsqueda. Alrededor de las 4 de la mañana del domingo encontraron el vehículo de la joven, abandonado a dos kilómetros y medio de Gobernador Mansilla. A partir de las primeras declaraciones de testigos, se intensificó la investigación y se realizó un allanamiento que develó el nombre de “Pino”, su vecino y uno de los apuntados en la causa.