La Ciudad recuperó un edificio tomado en Monserrat: ya se realizaron 400 desalojos

La Ciudad de Buenos Aires recuperó un edificio ubicado en el barrio de Monserrat que estaba ocupado ilegalmente desde hacía tres años. Se trata del exhotel Santa Ana que está ubicado en México 712 y cuenta con 14 habitaciones. Con este, ya se registraron 400 desalojos en la Ciudad.

Mirá el video del operativo en Monserrat Desalojaron un edificio tomado en Monserrat El procedimiento fue llevado a cabo este lunes por la mañana por la Policía de la Ciudad. A su vez, participó personal del Ministerio de Espacio Público y de Desarrollo Humano y Hábitat. Fue el propietario del edificio quien pidió recuperarlo para destinarlo a fines comerciales.

Dicho operativo es parte de las políticas de la actual gestión para terminar con las ocupaciones ilegales, recuperar bienes públicos y garantizar el cumplimiento de la ley. Y se enmarca en la planificación que impulsa Jorge Macri para poner fin a situaciones que afectan la calidad de vida de los vecinos, generan problemas de inseguridad y alteran la convivencia ciudadana.

Desalojos en la Ciudad 1 GCBA “Así como terminamos con cortes, piquetes y acampes para garantizar la libre circulación y combatimos la ocupación del espacio público y la venta ilegal, tenemos la decisión política de terminar con las usurpaciones”, dijo el Jefe de Gobierno. Y agregó: “La regla es clara: en la Ciudad, la propiedad privada se respeta y la ley se cumple”.