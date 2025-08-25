Así es el tren del Ejército Argentino que intentaron robar en Santa Fe

Un grupo de delincuentes intentaron abrir el último vagón del tren para robar vehículos del Ejército Argentino. Los sospechosos se dieron a la fuga.

Un tren del Ejército Argentino que pasaba por la provincia de Santa Fe fue víctima de un intento de robo. La formación transportaba vehículos y pertrechos militares. La maniobra fue frustrada por la custodia del tren y los atacantes se dieron a la fuga.

Video: el convoy del Ejército Argentino que intentaron saquear El convoy del Ejército Argentino que intentaron saquear El hecho ocurrió el pasado 23 de agosto cuando el tren pasaba por la localidad santafesina de Ángel Gallardo. Allí, un grupo de cinco personas intentaron abrir el último vagón para robar vehículos militares.

Así es el convoy del Ejército Argentino que intentaron robar El tren, que transporta cerca de 1000 toneladas de vehículos y pertrechos militares destinados al “Ejercicio Libertador”, transita por las vías del litoral hacia Chaco. Esta tarea comprende el alistamiento de 80 vehículos y es llevada a cabo por el Ferrocarril Belgrano Cargas con apoyo de personal de Trenes Argentinos Cargas.

Tren Ejercito Argentino 1 Ejército Argentino “Aunque no es tan rápido como otros medios, un ferrocarril está en capacidad de mover gran cantidad de tropas y equipos rápidamente a largas distancias”, indicó el Ejército Argentino. Y agregaron: “Las rutas ferroviarias permiten configurar líneas logísticas protegidas, seguras y más difíciles de interrumpir que las carreteras abiertas”.