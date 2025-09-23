La Ciudad recuperó un edificio que estaba tomado desde hace 9 años: ya se realizaron 440 desalojos

Este martes, la Ciudad de Buenos Aires recuperó un edificio de cuatro pisos en Almagro que estaba usurpado desde hacía 9 años. El inmueble será restituido a su dueño, quien planea levantar allí un centro de salud privado. Con este procedimiento, ya suman 440 los operativos de desalojo concretados en menos de dos años.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad, con la orden del juez Carlos Hugo Goggi, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°91. También participaron equipos del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y de la Red de Atención.

El objetivo de estos desalojos es garantizar el cumplimiento de la ley, proteger la propiedad privada y mejorar la seguridad en el espacio público.

“Así como terminamos con los piquetes y acampes, tenemos la decisión política de terminar con las usurpaciones. La regla es clara: en la Ciudad, la propiedad privada se respeta y la ley se cumple”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri , tras la recuperación del inmueble.

Más desalojos y operativos contra manteros

Desde 2024, la Ciudad recuperó inmuebles históricos que habían estado ocupados durante décadas, como la Casa Blaquier en el centro porteño, un predio piquetero en San Telmo tomado por 12 años y el edificio conocido como el “Elefante Blanco” de Belgrano, intrusado desde los años ’60. También se restituyeron exhoteles a sus dueños originales.

Desalojos en la Ciudad La Policía de la Ciudad llevó adelante el operativo en Monserrat. GCBA

En paralelo, se realizaron 10 megaoperativos contra manteros en barrios como Once, Flores, Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios y Constitución. Además, fueron desmanteladas ferias ilegales y ranchadas en Retiro, Aeroparque Jorge Newbery, Plaza Lavalle y Congreso.