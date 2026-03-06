Noche de las Hamburguesas: qué locales participan en CABA y cuándo es

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una nueva edición de La Noche de las Hamburguesas , un evento gastronómico que convoca a miles de fanáticos de este clásico plato. La iniciativa reunirá a más de 300 locales de toda la ciudad, que ofrecerán promociones especiales para disfrutar hamburguesas a mitad de precio.

El evento se realizará el viernes 6 de marzo de 2026, desde las 19:00 horas y se extenderá hasta el horario de cierre de cada establecimiento adherido. Durante toda la jornada, los locales participantes ofrecerán combos promocionales con un 50% de descuento, que incluyen una hamburguesa, un acompañamiento —como papas fritas o ensalada— y una bebida.

La actividad es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, a través del programa BA Capital Gastronómica, con el objetivo de promover la oferta culinaria porteña y fomentar el consumo en el sector gastronómico.

Además de los restaurantes y cadenas adheridas, la edición 2026 contará con dos patios gastronómicos al aire libre, donde se podrá degustar hamburguesas mientras se disfruta de música en vivo y distintas propuestas gastronómicas.

Los espacios estarán ubicados en:

Plaza frente al Planetario Galileo Galilei (Palermo)

Parque Los Andes (Chacarita)

Ambos funcionarán de 19:00 a 00:00 horas y contarán con food trucks y puestos especiales para el público.

Qué hamburgueserías participan

La jornada incluirá tanto grandes cadenas internacionales como hamburgueserías artesanales de distintos barrios porteños. Entre las marcas confirmadas se encuentran:

McDonald’s

Burger King

Mostaza

Dean & Dennys

Williamsburg

Big Pons

Kiddo

Frank’s Grill

El Desembarco

Temple

Además, decenas de locales independientes formarán parte del evento, sumando más de 300 puntos gastronómicos distribuidos en toda la ciudad.

Para facilitar el recorrido, los organizadores disponen de un mapa interactivo online donde se puede consultar qué hamburgueserías participan y qué combo ofrece cada una. De esta manera, los asistentes pueden planificar su recorrido y aprovechar las promociones disponibles durante la noche.