Noche de las Hamburguesas: qué locales participan en CABA y cuándo es
La Noche de las Hamburgueserías 2026 se desarrollará con 300 locales este viernes por la tarde. Así podés participar.
La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una nueva edición de La Noche de las Hamburguesas, un evento gastronómico que convoca a miles de fanáticos de este clásico plato. La iniciativa reunirá a más de 300 locales de toda la ciudad, que ofrecerán promociones especiales para disfrutar hamburguesas a mitad de precio.
Cuándo es y a qué hora comienza la Noche de las Hamburguesas
El evento se realizará el viernes 6 de marzo de 2026, desde las 19:00 horas y se extenderá hasta el horario de cierre de cada establecimiento adherido. Durante toda la jornada, los locales participantes ofrecerán combos promocionales con un 50% de descuento, que incluyen una hamburguesa, un acompañamiento —como papas fritas o ensalada— y una bebida.
La actividad es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, a través del programa BA Capital Gastronómica, con el objetivo de promover la oferta culinaria porteña y fomentar el consumo en el sector gastronómico.
Además de los restaurantes y cadenas adheridas, la edición 2026 contará con dos patios gastronómicos al aire libre, donde se podrá degustar hamburguesas mientras se disfruta de música en vivo y distintas propuestas gastronómicas.
Los espacios estarán ubicados en:
Plaza frente al Planetario Galileo Galilei (Palermo)
Parque Los Andes (Chacarita)
Ambos funcionarán de 19:00 a 00:00 horas y contarán con food trucks y puestos especiales para el público.
Qué hamburgueserías participan
La jornada incluirá tanto grandes cadenas internacionales como hamburgueserías artesanales de distintos barrios porteños. Entre las marcas confirmadas se encuentran:
-
McDonald’s
Burger King
Mostaza
Dean & Dennys
Williamsburg
Big Pons
Kiddo
Frank’s Grill
El Desembarco
Temple
Además, decenas de locales independientes formarán parte del evento, sumando más de 300 puntos gastronómicos distribuidos en toda la ciudad.
Para facilitar el recorrido, los organizadores disponen de un mapa interactivo online donde se puede consultar qué hamburgueserías participan y qué combo ofrece cada una. De esta manera, los asistentes pueden planificar su recorrido y aprovechar las promociones disponibles durante la noche.