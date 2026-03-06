El Gobierno evalúa suspender el Acto Central de la Vendimia por pronóstico de lluvias

Desde la organización del evento están monitoreando la evolución de los pronósticos meteorológicos y esperan por la recomendación de Defensa Civil.

El Gobierno de Mendoza analiza por estas horas si suspende el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 a raíz del pronóstico de lluvias para este sábado 7 de febrero.

Desde el Ejecutivo provincial indicaron que están monitoreando de manera permanente la evolución de los pronósticos climáticos para este sábado y esperan la recomendación final de Defensa Civil.

Según el Servicio Meteorológico Nacional el pronóstico para este sábado estima una temperatura máxima que apenas alcanzará los 22° y la mínima se ubicará cerca de los 16°. A lo largo de la jornada se esperan precipitaciones en distintos puntos de la provincia, con un escenario que se vuelve más relevante hacia el horario del evento.

El oganismo nacional prevé lluvias aisladas en la alta montaña para las primeras horas del sábado y en la tarde las precipitaciones se concentrarían en el Valle de Uco. En tanto, cerca de las 20, el sistema llegaría al Gran Mendoza, horario en el que comenzarían las actividades en el Teatro Griego Frank Romero Day.

vendimia Acto central 2020 - 26.jpg Hacia las 23, el norte y el este provincial podrían registrar lluvias fuertes, mientras que en el Gran Mendoza se esperan precipitaciones más leves, aunque persistentes. El informe del SMN estima valores de precipitación acumulada cercanos a los 25 milímetros, un dato que refuerza la posibilidad de un sábado con agua en diferentes zonas de Mendoza.