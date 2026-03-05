Ciudad argentina es reconocida como la más atractiva del mundo: cuál es

Una ciudad argentina fue elegida la más atractiva del mundo en 2026. Cultura, gastronomía y vida urbana la destacan entre los destinos favoritos.

La Ciudad de Buenos Aires alcanzó el primer lugar en el ranking global de destinos turísticos más atractivos del 2026. El reconocimiento fue otorgado por los Wanderlust Reader Awards, una encuesta internacional organizada por la revista británica Wanderlust y es todo un orgullo nacional.

Más de 200.000 viajeros de todo el mundo participaron en la votación. Buenos Aires pasó del sexto puesto del año pasado al primero, lo que representa un gran avance en la mirada internacional sobre la ciudad.

Los votantes destacaron la energía creativa de sus barrios y la vida cultural que no para de renovarse. El tango, las milongas y los espectáculos locales fueron mencionados como atractivos únicos que sorprenden a los visitantes.

Ciudad de Buenos Aires: destino favorito de turistas La gastronomía también fue clave. Nuevos chefs y propuestas innovadoras están redefiniendo la cocina porteña, convirtiéndola en un punto de referencia para turistas y locales. La ciudad cuenta con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos, según datos de la organización turística local.

Otro factor que llamó la atención de los visitantes fue la hospitalidad de los porteños y la arquitectura histórica. La vida nocturna, activa y variada, sigue siendo uno de los grandes atractivos que mantienen a Buenos Aires como un destino de clase mundial.