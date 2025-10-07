Así es el lugar donde encontraron muerta a Daiana Mendieta en Entre Ríos: zona rural, pastizal y un aljibe

La joven de 22 años fue hallada muerta dentro de un aljibe a 10 metros de profundidad en Gobernador Mansilla, Entre Ríos.

Este martes por la mañana, efectivos de la Policía de Entre Ríos encontraron muerta a Daiana Mendieta (22) en la localidad de Gobernador Mansilla. En las últimas horas, se dieron a conocer imágenes de cómo es el lugar donde encontraron el cadáver de la joven.

El cuerpo de la joven de 22 años fue hallado dentro de un aljibe a 10 metros de profundidad, en una zona rural conocida como Los Zorrinos, cerca de la Ruta 12. En estos momentos, se aguardan las pericias de los dispositivos secuestrados para avanzar en la causa.

La desaparición de Mendieta El pasado viernes 3 de octubre, la joven salió de su casa y nunca más se supo de ella. Sus padres, al no poder contactarla, realizaron la denuncia 24 horas después y desde aquel momento se dio inicio a una exhaustiva investigación.

Según trascendió, no era la primera vez que Mendieta se ausentaba de su domicilio, pero sí la primera que había cortado todo tipo de comunicación con su familia. Por lo tanto, su familia realizó la denuncia e inmediatamente, se desplegaron efectivos policiales, bomberos voluntarios, brigadas K9, operadores de drones y personal de unidades especiales de la Policía de Entre Ríos.

Daiana Magalí Mendieta, la joven desaparecida en Gobernador Mansilla, Entre Ríos NA El domingo por la madrugada, se halló el vehículo de la joven, un Chevrolet Corsa Classic, abandonado sobre un camino vecinal, a unos dos kilómetros y medio del centro de Gobernador Mansilla.