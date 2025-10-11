Indignación en Luján de Cuyo: colocaron un contenedor y se transformó en un basural

Una vecina denunció que el contenedor colocado por la Municipalidad en Luján de Cuyo genera acumulación de residuos.

Según la denuncia, el lugar se convirtió en un foco de basura y malos olores.

Una vecina de Luján de Cuyo se comunicó con MDZ para denunciar la acumulación de basura frente a su barrio, El Marquesado. Según contó, el problema se origina en un contenedor municipal ubicado en Lateral Sur de Paso y Terrada, que “se ha convertido en un basural a cielo abierto”.

“Estoy cansada de reclamar en la Municipalidad sobre el contenedor que colocan ellos. La puerta de mi barrio se ha convertido en un basural”, expresó la vecina, que envió fotografías para visibilizar la situación.

basural luján 3 La mujer, vecina de Luján de Cuyo, denunció la situación en las redes y luego se comunicó con MDZ. De acuerdo con su testimonio, los residuos se acumulan durante varios días sin retiro, afectando la limpieza y generando malos olores. Los vecinos piden una solución urgente y mayor control por parte del municipio para evitar que el lugar siga deteriorándose.