Luján de Cuyo anunció la vuelta de los tradicionales carnavales de Ugarteche

Para mediados de marzo retornarán los tradicionales carnavales de Ugarteche, en Luján de Cuyo. Los detalles.

El sábado 14 de marzo, la comuna lujanina volverá a poner en escena uno de los eventos más representativos e identitarios de su calendario cultural: los históricos Carnavales de Ugarteche, una fiesta popular que desde hace décadas llena de música, danza, trajes y tradición el sur de Luján de Cuyo. La entrada es libre y gratuita.

La celebración se llevará a cabo en la Ruta Provincial N° 15, entre Sarmiento y Ruta 86, frente al Polideportivo Municipal, de 10 a 18 horas, transformando el lugar en un verdadero corredor cultural donde miles de vecinos y visitantes podrán disfrutar de una jornada única.

El anuncio de Luján de Cuyo Todo el colorido de las comparsas autóctonas con instrumentos, ballets, tinkus, salay y caporales será el gran atractivo de la jornada. Casi 30 agrupaciones desfilarán y competirán por destacados premios económicos, desplegando coreografías, vestuarios imponentes y una energía que convierte a esta fiesta en uno de los carnavales más auténticos de Mendoza. Las presentaciones serán evaluadas por un jurado integrado por reconocidos y prestigiosos artistas del rubro.

Carnavales de Ugarteche 2023 ok.jpg Carnavales de Ugarteche en Luján de Cuyo. Los Carnavales de Ugarteche representan una expresión cultural profundamente arraigada en la identidad de la comunidad, donde confluyen tradiciones andinas, música, danza y celebración popular. Año tras año, esta fiesta convoca a cientos de familias que llegan para vivir una jornada cargada de ritmo, color y alegría.