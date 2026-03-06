Carnavales de Ugarteche: música, comparsas y tradición en una gran fiesta popular

El sur de Luján de Cuyo volverá a llenarse de música, color y tradición con una nueva edición de los Carnavales de Ugarteche 2026, una de las celebraciones culturales más importantes del departamento. El evento se realizará el sábado 14 de marzo y reunirá a comparsas, ballets y agrupaciones artísticas en una jornada que promete convocar a miles de vecinos y visitantes.

Luján de Cuyo organizará este tradicional festejo que, año tras año, se consolida como uno de los eventos más representativos del calendario cultural local. La celebración tendrá lugar sobre la Ruta Provincial N° 15, entre Sarmiento y Ruta 86, frente al Polideportivo Municipal, y se desarrollará entre las 10 y las 18 horas.

Durante toda la jornada, el lugar se transformará en un verdadero corredor cultural donde el público podrá disfrutar de un espectáculo que combina música, danza y tradición popular. Con entrada libre y gratuita, los carnavales ofrecerán un escenario ideal para compartir en familia y celebrar la riqueza cultural de la región.

Uno de los grandes atractivos de la fiesta será la participación de casi 30 agrupaciones que desfilarán y competirán por importantes premios económicos. Las comparsas desplegarán coreografías, vestuarios imponentes y un gran despliegue artístico que caracteriza a esta celebración.

El público podrá disfrutar del colorido de las comparsas autóctonas con instrumentos, ballets y danzas tradicionales como tinkus, salay y caporales, expresiones culturales que reflejan la fuerte presencia de las tradiciones andinas en la identidad de la comunidad.

Cada una de las presentaciones será evaluada por un jurado integrado por reconocidos y prestigiosos artistas del rubro, quienes tendrán la tarea de elegir a las agrupaciones destacadas de esta edición.

Celebración con identidad

Los Carnavales de Ugarteche no solo representan un espectáculo artístico, sino también una celebración profundamente arraigada en la historia y la identidad del lugar. Desde hace décadas, esta fiesta popular convoca a cientos de familias que se acercan para disfrutar de una jornada marcada por el ritmo, el baile y el encuentro comunitario.

En cada edición, las comparsas y agrupaciones trabajan durante meses en la preparación de coreografías, trajes y presentaciones, lo que convierte al carnaval en una expresión cultural que refleja dedicación, creatividad y pasión por las tradiciones.

Además del desfile de agrupaciones, el evento suele convertirse en un punto de encuentro para vecinos de distintas localidades que llegan atraídos por el clima festivo y la energía que caracteriza a esta celebración.

Carnavales de Ugarteche y una nueva edición

Este año, la fiesta contará además con un momento especial. La histórica agrupación lujanina Rikjchary Llajta, fundada en 1996, celebrará sus 30 años de trayectoria en el marco de los carnavales. Su participación será uno de los momentos más emotivos de la jornada, ya que se trata de un grupo con una larga historia dentro de la cultura popular del departamento.

Con música, danza y una fuerte identidad cultural, los Carnavales de Ugarteche 2026 volverán a consolidarse como una de las fiestas más coloridas y auténticas del sur de Mendoza, una celebración que cada año renueva el espíritu festivo y comunitario de la región.