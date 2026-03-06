Votá vos a las drags, los reyes y las reinas de la Vendimia Gay 2026

Vendimia Para Todxs celebra sus 30 años de historia con una edición aniversario que promete ser inolvidable. La cita será el sábado 14 de marzo , en el Arena Maipú Stadium , marcando además el esperado regreso del evento a este escenario clave para su desarrollo y crecimiento.

Bajo el nombre VPT 30 AÑOS , la celebración se presenta como una superproducción internacional al estilo Broadway y Las Vegas , donde la música, la danza, la teatralidad y la tecnología de última generación se combinan en un espectáculo de alto impacto visual y sonoro.

Las entradas están a la venta en Ticketek.com.ar con todos los medios de pago y en boletería del estadio (solo efectivo). Últimos días entradas Eaerly Birds a partir de 30 mil pesos. Dos sectores: Campo general y Vip Standing.

La edición aniversario cuenta con la producción de Brotherhood , dirigida por los hermanos Gabriel y Fernando Canci , en una coproducción estratégica junto a Power Play , productora oficial del Arena Maipú Stadium. Una alianza inédita que eleva la propuesta a una escala internacional, con una puesta pensada para deslumbrar.

VPT presenta oficialmente a sus candidaturas 2026, quienes aspiran a la corona y serán elegidos durante la celebración, el 14 de marzo, en el Arena Maipú Stadium.

En la categoría Drag, las aspirantes son Diva Rumy, Anya First y Givenchy, tres artistas que representan el talento, la creatividad y la potencia escénica del colectivo drag, aportando identidad y brillo propio a esta celebración.

En la categoría Reina (Género femenino), las candidatas son Andrea Gutiérrez, Berenice Gutiérrez, Lucila Bastías, Yair Alvea y Agustina Arancibia, quienes asumirán el desafío de representar con compromiso, presencia y orgullo a la comunidad en esta nueva Vendimia.

Y en la categoría Rey (Género Masculino), los candidatos son Agustín Rosales, Ezequiel Caballero, Karin Sein, Laureano José, Pablo Soto y Valentin Pelletan quienes también formarán parte de esta elección, sumando su energía y representación a una noche que celebra la diversidad y la inclusión.

A continuación, te los presentamos uno a uno, y al final de la nota podés votas a tus preferidos en las tres encuestas:

Categoría Drag

DIVA

GIVENCHY

ANYA

Categoría Rey (género masculino)

VALENTIN

PABLO

LAUREANO

KARIM

EZEQUIEL

AGUSTIN

Categoría Reina (Género femenino)

YAIR

LUCILA

BERENICE

ANDREA

AGUSTINA

