Alumbrado público: Luján de Cuyo estableció un cargo que se cobrará en la boleta de la luz

Luján de Cuyo oficializó un nuevo mecanismo para financiar el servicio de alumbrado público . La medida fue establecida mediante la Ordenanza Nº 15130 , publicada este jueves en el Boletín Oficial de Mendoza.

La normativa crea el “Cargo por Servicio de Alumbrado Público ” (CAP), que será aplicado a los usuarios del servicio eléctrico del departamento y se incorporará a través de la facturación de la empresa distribuidora. El objetivo es ordenar el sistema de recaudación destinado al mantenimiento y funcionamiento del alumbrado urbano.

De acuerdo con el texto de la ordenanza , el cargo será cobrado por la empresa distribuidora Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza (Edemsa) por cuenta y orden de la Municipalidad, en función de una grilla tarifaria establecida en un anexo que forma parte de la normativa.

La ordenanza establece que el monto del CAP será percibido de todos los usuarios del servicio eléctrico que se encuentren dentro del territorio del departamento y que se beneficien, de manera directa o indirecta, del servicio de alumbrado público .

Además, se determinó que el valor del cargo se actualizará con la misma periodicidad y en la misma proporción que los incrementos tarifarios que disponga el organismo regulador para el suministro eléctrico destinado al alumbrado público.

En ese sentido, el suministro de energía utilizado para este servicio se regirá por el reglamento general del sistema eléctrico y por las normas de calidad del servicio público que forman parte de los contratos de concesión de las distribuidoras.

Recursos para mantenimiento y modernización del sistema

La ordenanza también autoriza al Departamento Ejecutivo municipal a destinar los recursos recaudados a proyectos de mejora del alumbrado público, mantenimiento del sistema y programas vinculados a la eficiencia energética.

Entre las posibilidades contempladas se encuentra la ejecución de proyectos de recambio de luminarias por tecnología LED y el uso de parte de los ingresos del CAP como garantía o pago de financiamiento para la provisión de equipamiento.

Según el texto oficial, la empresa distribuidora deberá realizar las liquidaciones correspondientes considerando esos recursos y transferir a la Municipalidad los excedentes que pudieran generarse tras cubrir el costo del suministro eléctrico destinado al alumbrado público.

