Juan Bautista Mahiques asume como ministro de Justicia tras la renuncia de Cúneo Libarona

Tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona, Juan Bautista Mahiques jurará este jueves como nuevo ministro de Justicia en la Casa Rosada.

El Gobierno nacional confirmó que Juan Bautista Mahiques asumirá este jueves como nuevo ministro de Justicia, luego de la renuncia de Mariano Cúneo Libarona al frente de la cartera. La ceremonia de jura se realizará al mediodía en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contará con la presencia del gabinete del presidente Javier Milei y familiares del futuro funcionario.

Por qué Juan Baustista Mahiques es el nuevo titular del Ministerio de Justicia La salida de Cúneo Libarona se definió tras una reunión mantenida en la sede del Ejecutivo y fue confirmada oficialmente este miércoles. Según indicaron fuentes del Gobierno, el ahora exministro decidió dejar su cargo para regresar al ámbito privado, mientras que su reemplazante asumirá de inmediato para garantizar la continuidad de la gestión en el área judicial.

Adorni con Juan Bautista Mahiques Adorni con Juan Bautista Mahiques. X En paralelo al recambio en la conducción del Ministerio de Justicia, también se definió parte de la nueva estructura interna de la cartera. Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y principal armadora política de La Libertad Avanza, logró posicionar como número dos del ministerio a Santiago Viola, apoderado del espacio oficialista.

El movimiento implicó además el desplazamiento de Sebastián Amerio, funcionario que respondía políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo. La decisión profundizó las diferencias entre los distintos sectores que conviven dentro del Gobierno, marcando un nuevo capítulo en la interna entre las dos alas del oficialismo.