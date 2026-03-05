La maniobra de la familia Bento que podría habilitarle la prisión domiciliaria al exjuez condenado

Dos de los hijos de Walter Bento dejarán la provincia. Sin ellos, el condenado exjuez podría volver a pedir prisión domiciliaria para cuidar a su hijo con discapacidad. El Conicet otorgó una beca a Nahuel a pesar de haber sido cesanteado de la Justicia y tener una condena en primera instancia.

Walter Bento fue condenado a 18 años de prisión por asociación ilícita, cohecho, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Nahuel Bento, uno de sus hijos, y Marta Boiza, su esposa, también fueron condenados en el marco de la misma causa. El exjuez está detenido en la cárcel federal de Cacheuta y ha requerido en varias oportunidades la prisión domiciliaria, beneficio que se le ha negado. Hasta ahora. La familia Bento ha seguido su vida cotidiana adaptada y dos de sus hijos van a "migrar" de Mendoza por razones personales. Esa decisión genera una oportunidad inédita para el propio Walter, pues podría volver a pedir la prisión domiciliaria para cuidar a su otro hijo, que por tener una discapacidad severa necesita acompañamiento. Marta Boiza no puede cuidarlo por su situación de salud y al irse de la provincia Luciano y Nahuel, solo quedaría Walter; que está preso.

Los viajes de los hermanos Bento tienen otros matices. El más polémico es el caso de Nahuel Bento. El joven abogado fue condenado a 5 años de prisión por lavado de activos. No está detenido porque la sentencia no se encuentra firme. Pero además, fue cesanteado de la Justicia Federal por inconducta. Aún así, accedió a una beca del Conicet para terminar un doctorado en Derecho.

Esa beca la cumplirá en el Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales de la Universidad Nacional de José C. Paz. Nahuel se muda. "En virtud del otorgamiento de la referida beca, debo desempeñar tareas de investigación doctoral bajo modalidad presencial en la Universidad Nacional de José C. Paz, con inicio el día 1 de abril del corriente año. La beca implica dedicación exclusiva a tareas académicas y de investigación, con cumplimiento de actividades presenciales en la unidad académica mencionada, bajo la dirección correspondiente y conforme el plan de trabajo aprobado por Conicet", dice la nota presentada por el condenado abogado a la Justicia. Allí advierte que la beca es rentada, es decir tendrá un ingreso del Conicet y le requiere mudarse a la Provincia de Buenos Aires. "En razón de ello, me he visto en la necesidad de trasladar mi residencia a la Provincia de Buenos Aires a fin de poder cumplir con las obligaciones inherentes a la beca...Oportunamente, una vez fijado el nuevo domicilio real, lo haré saber de inmediato, manteniéndome —como hasta el presente— plenamente a disposición de la justicia para todo aquello que el Tribunal estime pertinente", informa.

Bento sentencia (2) Walter Bento escuchó la pena que le impuso el Tribunal. Marcos García/MDZ Nahuel Bento fue cesanteado de la Justicia Federal. Tenía un cargo alto, pues era secretario. La Corte Suprema confirmó esa sanción, pero no parece haber sido impedimento para acceder a una beca del Estado. En la información oficial del Conicet se menciona que Bento hijo accedió a una beca para terminar un doctorado en José C. Paz. El tema de su tesis es "El derecho a recurrir un fallo en el proceso penal, estándares internacionales y su inclusión en el nuevo Código Procesal Penal Federal".

beca nahuel bento Luciano Bento, el otro hijo que estuvo involucrado en el caso, también migra. Según la información que envió al Tribunal, se radicará en España. Allí accedió, según dijo, a un trabajo. Luciano no tiene ciudadanía y su permanencia legal tiene tiempos acotados. Igualmente él no fue condenado y está en libertad sin mayores restricciones que informar al Tribunal. Sin embargo su viaje puede tener una influencia importante en el futuro de su padre Walter. Con él en España y su hermano en Buenos Aires, el condenado exjuez podría volver a pedir la prisión domiciliaria para cuidar a Facundo, el hijo dependiente de la familia.