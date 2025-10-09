El policía que abatió al ladrón en Luján de Cuyo no pasará a la cárcel: le otorgarán la domiciliaria

José Funes , el policía imputado por la muerte de Federico Rubén García Gioia, quedará con detención domiciliaria mientras avanza la investigación en su contra. El efectivo fue imputado el miércoles por homicidio agravado, dos días después de que abatió al exconvicto en Luján de Cuyo.

La medida fue solicitada por la abogada defensora, Susana Soleti, quien indicó que una vez se constate el domicilio de su pareja, el imputado quedará detenido en ese lugar.

El policía, que trabajaba en la Unidad de Procedimiento y Abordaje de la Niñez y Adolescencia (UPANA), permanecía hasta este jueves alojado en la Comisaría 30°.

La petición de la letrada recibió el visto bueno del fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, quien dispuso las medidas para otorgarle el beneficio al miembro de la fuerza provincial.

Además, la defensa adelantó a MDZ que irá por el cambio de la calificación de la causa por una más leve, ya que no considera que se haya tratado de un caso de gatillo fácil . Para esto, se apoyarán en las pruebas fílmicas recopiladas por las cámaras de seguridad de la zona, con las que esperan demostrar que Funes "actuó conforme al protocolo", dando la voz de alto antes de comenzar a disparar y también buscan comprobar que el delincuente intentó atropellarlo, asegurando que, al esquivar el intento de embestida, el funcionario sufrió un esguince en el tobillo.

Cómo fue el hecho en Luján de Cuyo

El hecho ocurrió sobre el cruce de las calles Azcuénaga y Libertad, en una transitada zona lujanina sobre las 9.30 de este lunes. Allí, el efectivo reconoció a García Gioia como el presunto ladrón de su arma reglamentaria.

La víctima, que se movilizaba sobre un auto, Chevrolet Prisma, habría hecho caso omiso a la voz de alto de Funes, quien en ese momento sacó una pistola y comenzó a disparar.

Uno de los proyectiles terminó impactando en la cabeza del conductor, llevando a que el rodado termine chocando con un auto estacionado y volcando sobre calle Libertad. Ese mismo disparo, que se alojó en la zona del occipital derecho, terminó causando la muerte de García Gioia este martes en el Hospital Central.

Quién era el baleado y su historial delictivo

El fallecido era un malviviente oriundo de Guaymallén, de 37 años, que contaba con un amplio prontuario delictivo bajo su nombre, que lo llevó a ser condenado en 8 ocasiones.

Su primer ingreso a prisión se registró el 20 de octubre de 2016. Desde ese entonces, y hasta el día de su muerte, tuvo un total de siete pasos por las cárceles mendocinas, generalmente admitiendo los hechos en juicios abreviados, lo que le permitió acceder a penas menores.

Portada Garcia Gioia Federico Rubén García Gioia, el exconvicto que murió este martes por el disparo de un policía aprehendido.

Pero, pese a las numerosas sentencias en su contra, sólo pasó menos de la mitad del tiempo tras las rejas: un total de 1.457 días dentro de la cárcel y 1.819 días en libertad, hasta que este lunes fue abatido por Funes.

Finalmente, la historia del delincuente comenzó a extinguirse cuando el impacto de bala recibido en Luján de Cuyo terminó por causarle la muerte.