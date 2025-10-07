Así es la boleta única de la Ciudad de Mendoza y estos son todos los candidatos

Los ciudadanos de Capital votarán el próximo 26 de octubre para elegir diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales. Conocé a todos los postulantes de los 8 espacios en competencia.

El próximo 26 de octubre los mendocinos votarán a cargos legislativos a través del sistema de boleta única. Foto: Santiago Tagua /MDZ

El próximo 26 de octubre los mendocinos votarán para elegir diputados nacionales, legisladores provinciales y en 12 departamentos también se elegirán concejales. La votación se realizará a través del sistema de boleta única de papel, el cual tendrá un diseño especial en cada uno de los municipios.

Las elecciones legislativas en Mendoza se realizarán con dos boletas únicas. En una de ellas estarán los candidatos a diputados nacionales, mientras que en la otra figuran los aspirantes a senadores y diputados provinciales y concejales.

En la Ciudad de Mendoza son ocho los espacios políticos que competirán en estas tres categorías locales. La oferta electoral se divide en Fuerza Justicialista Mendoza, el Frente Verde, Protectora Fuerza Política, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el Frente Libertario Demócrata, la Alianza Provincias Unidas-Defendamos Mendoza, la Libertad Avanza+Cambia Mendoza y el Partido de los Jubilados.

La boleta única para cargos provinciales y municipales tendrá un reverso verde, para diferenciarse de la boleta única nacional y cada una irá en una urna distinta.

A su vez, el votante tendrá la posibilidad en boleta local de seleccionar el casillero para votar por lista completa, o en su defecto seleccionar a postulantes de distintos espacios en cada categoría.