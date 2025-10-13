Cómo será el voto accesible en Mendoza para las elecciones nacionales

Garantizar que todas las personas puedan votar en igualdad de condiciones es uno de los compromisos centrales del proceso electoral que se aproxima. En Mendoza, el voto accesible será nuevamente una prioridad para asegurar que quienes tengan discapacidad puedan participar con autonomía, acompañamiento y sin barreras físicas ni comunicacionales.

El Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad , trabaja junto a las juntas electorales nacional y provincial para implementar medidas de accesibilidad en cada escuela designada para los comicios del 26 de octubre. La intención es que el derecho al voto se ejerza con plena libertad y respeto a la diversidad.

Más allá del cumplimiento formal, se busca que la jornada electoral sea realmente inclusiva, garantizando que todas las personas puedan informarse, desplazarse y emitir su voto sin obstáculos.

En estas elecciones , varios establecimientos contarán con cabinas de votación accesibles (CVA), especialmente adaptadas para personas usuarias de sillas de ruedas o con movilidad reducida. Además, habrá intérpretes de Lengua de Señas Argentina (LSA) disponibles en puntos estratégicos, facilitando la comunicación para personas sordas o con discapacidad auditiva.

La organización electoral prevé también señalización accesible, personal capacitado para brindar asistencia y materiales informativos disponibles en distintos formatos: lengua de señas, audiodescripción y lectura fácil. Estos recursos apuntan a que cada persona pueda votar sin depender completamente de otros.

En caso de necesitarlo, las personas con discapacidad podrán ingresar acompañadas por alguien de confianza o solicitar ayuda a la autoridad de mesa. También se permitirá el ingreso con perros guía o de asistencia, y todas las mesas garantizarán prioridad de atención.

Asistencia por videollamada y materiales inclusivos

Durante la jornada electoral, Mendoza ofrecerá un servicio de asistencia remota en Lengua de Señas Argentina mediante videollamada. Desde las 8.00 hasta las 18.00, intérpretes estarán disponibles para orientar a personas sordas o con dificultades auditivas. Los contactos habilitados son:

Javier Fráncica (+54 9 2616 942510).

Marcela Bosio (+54 9 2616 942521).

Por otra parte, la Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad está produciendo un video informativo accesible con audiodescripción y traducción a LSA, explicando paso a paso cómo será el proceso de votación. A su vez, la Defensoría de las Personas con Discapacidad, en conjunto con la UNCuyo, desarrolla audioguías inclusivas con información sobre los frentes electorales y candidaturas, especialmente pensadas para votantes con discapacidad visual.

Estas herramientas refuerzan la idea de que la accesibilidad no se limita a la infraestructura, sino también a la información y comunicación.

Cómo buscarse en el padrón y ejercer el voto asistido

Para saber dónde votar, el sitio oficial www.padron.gov.ar ofrece un sistema completamente compatible con lectores de pantalla. Allí se puede ingresar el número de documento, género y distrito, además de escuchar los códigos de seguridad mediante un botón de reproducción. También está disponible un simulador de voto para practicar el procedimiento antes del día de la elección.

El voto asistido es una opción garantizada por el Código Nacional Electoral. Permite que cualquier persona con discapacidad o limitación física (permanente o transitoria) pueda ingresar al cuarto oscuro acompañada por alguien de su confianza. Si el votante no lleva acompañante, la autoridad de mesa puede asistirlo, siempre respetando el secreto del voto.