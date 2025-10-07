Elecciones legislativas: a esta altura del proceso electoral, lo adecuado es mantener las boletas originales

En las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre se utilizará por primera vez en la historia electoral argentina el sistema de boleta única de papel , que marca un cambio sustancial en materia de transparencia , equidad y calidad institucional.

A tres semanas de los comicios , y en un contexto de apatía creciente del electorado y baja participación en las elecciones provinciales desdobladas, la pedagogía electoral se vuelve clave para garantizar una implementación exitosa.

La Boleta Única de Papel representa una transformación relevante en términos de transparencia, equidad y calidad institucional.

Desde el Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la UA, con lenguaje claro y conceptos simples, se propicia la comprensión y la práctica de conceptos esenciales que hacen a la transparencia electoral.

* Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral.