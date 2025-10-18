Con esta boleta única votarán en San Carlos: conocé a todos los candidatos

El próximo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas para votar diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales.

El próximo 26 de octubre serán las elecciones legislativas en Mendoza. Foto: Santiago Tagua /MDZ

El domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas y los mendocinos deberán elegir diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales en 12 departamentos.

La oferta electoral estará dividida en dos boletas únicas de papel. En una estarán los aspirantes a la bancas en el Congreso de la Nación, mientras que en la otra hoja figurarán los candidatos a senadores y diputados provinciales y los concejales, en aquellos municipios en los que se votarán ediles.

En San Carlos son ocho los espacios políticos que competirán en las categorías de legisladores. Presentarán candidatos a senadores y diputados Fuerza Justicialista Mendoza, el Frente Verde, Protectora Fuerza Política, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el Frente Libertario Demócrata, la Alianza Provincias Unidas-Defendamos Mendoza, la Libertad Avanza+Cambia Mendoza y el Partido de los Jubilados.

A su vez, todas esas fuerzas políticas presentarán candidatos a concejales a excepción del FIT-U que no inscribió aspirantes para esa categoría. En tanto, también competirá a nivel municipal el partido local Nuevos Rumbos, que solamente llevará aspirantes a ediles.

La boleta única para cargos provinciales y municipales contará con un reverso verde, para diferenciarse de la boleta única nacional que lo tendrá azul y cada una irá en una urna distinta identificada con el color respectivo.