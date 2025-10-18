Con esta boleta única votarán en San Carlos: conocé a todos los candidatos
El próximo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas para votar diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales.
El domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas y los mendocinos deberán elegir diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales en 12 departamentos.
La oferta electoral estará dividida en dos boletas únicas de papel. En una estarán los aspirantes a la bancas en el Congreso de la Nación, mientras que en la otra hoja figurarán los candidatos a senadores y diputados provinciales y los concejales, en aquellos municipios en los que se votarán ediles.
Te Podría Interesar
En San Carlos son ocho los espacios políticos que competirán en las categorías de legisladores. Presentarán candidatos a senadores y diputados Fuerza Justicialista Mendoza, el Frente Verde, Protectora Fuerza Política, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el Frente Libertario Demócrata, la Alianza Provincias Unidas-Defendamos Mendoza, la Libertad Avanza+Cambia Mendoza y el Partido de los Jubilados.
A su vez, todas esas fuerzas políticas presentarán candidatos a concejales a excepción del FIT-U que no inscribió aspirantes para esa categoría. En tanto, también competirá a nivel municipal el partido local Nuevos Rumbos, que solamente llevará aspirantes a ediles.
La boleta única para cargos provinciales y municipales contará con un reverso verde, para diferenciarse de la boleta única nacional que lo tendrá azul y cada una irá en una urna distinta identificada con el color respectivo.
En este instrumento de votación, los ciudadanos tendrán la posibilidad de seleccionar el casillero para votar por lista completa, o en su defecto seleccionar a postulantes de distintos espacios en cada categoría.