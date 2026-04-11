Qué piden las mujeres víctimas de violencia como pena para sus agresores

El 70 % de las mujeres mendocinas que acudió a la Mesa Orientadora en VIolencia de Género que depende de la Oficina de Enlace Institucional que del Ministerio Público Fiscal pidió que cesara la violencia y que los varones agresores pudieran tratarse a través de un programa.

"La mayoría de las mujeres no busca una solución punitivista, al contrario de lo que muchas veces se cree", contó a MDZ Rosana Dottori, directora de la Oficina de Enlace Institucional.

La Oficina de Enlace viene trabajando desde 2017 con distintos temas, entre los que se encuentra una guía de buenas prácticas "que es obligatoria para quienes dependen del Ministerio Público Fiscal y como condición de ingreso" para tratar a las mujeres víctimas de violencia", contó Dottori. Además, agregó que el número de denuncias aumentó.

El "imaginario colectivo" muchas veces sostiene creencias que no tienen un correlato en la realidad, que no condicen con los datos. "Siempre teniendo el cuenta el tipo de delito,pero el 70% de las mujeres que acudió a la oficina y respondió a nuestro estudio cuantitativo, no pedía una solución punitivista, sino que cese la agresión", contó Dottori. "De hecho, el Ministerio Público tiene un programa que atiende a los varones agresores, que funciona desde el 2021", agregó.

Además, mientras circula la idea de que las consultas sobre cómo actuar en casos de violencia de género se hacen cada vez en menor medida, la información de la Dirección de Enlace Institucional, arroja otro dato clave. "Desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de ese año, las consultas crecieron un 36%", sumó.

En tanto que las denuncias recibidas, aumentaron el 11%. "Habla de una problemática pero a la vez, de que las mujeres siguen acudiendo a la Justicia para encontrar respuestas. De todas maneras la articulación que se hace con los tres poderes del Estado para tratar casos de violencia de género es central. Mendoza ha sido pionera en ese sentido", continuó.

Rosana Dottori PrensaMPF

La guía de buenas prácticas para la atención de las mujeres

Dottori lo dice claramente: "No es lo mismo la respuesta que debe recibir una mujer que es víctima de violencia de género, que va a denunciar, que aquella a la que le robaron la rueda de auxilio", explicó. "El agresor en el primer caso, es alguien conocido, que pudo haber sido o es la pareja y donde se juegan otros factores", dijo.

En ese sentido, hace un año, el Ministerio Público Fiscal presentó su guía de Buenas Prácticas para Abordar los Delitos contra Mujeres en Contexto de Violencia de Género. Dottori, explicó que: "en línea con los acuerdos a los cuales Argentina ha suscripto en relación a la erradicación y persecución de todo tipo de violencias contra las mujeres y a la luz de la legislación vigente en este sentido, el Ministerio Público Fiscal emitió la Guía de Buenas Prácticas para el Abordaje, Tratamiento y Respuesta a Delitos contra Mujeres en Contexto de Violencia de Género".

Como pautas generales, la guía dice que antes de la denuncia, se deben tener en cuenta recaudos, como dar a conocer las respuestas del sistema penal. Consultar a la entrevistada si prefiere ser atendida por una mujer o un varón, ovsi ello le resulta indiferente. Permitir, si la víctima lo solicita, la presencia de un/a acompañante(personade su confianza) durante la recepción de la denuncia o en cualquier etapa del proceso.

Además, toda intervención previa a la instancia de la denuncia, debe facilitar la comunicación, generar un ámbito de confianza y seguridad. Resulta apropiado que quien entreviste y recepcione a la víctima, se presente con su nombre y apellido, función o cargo que ocupa, dando lugar a una escucha activa, manteniendo contacto visual y demostrando interés en las manifestaciones vertidas.

Con la aprobación de la resolución 480 el trabajo se completa con metodologías más completas para, por un lado, sistematizar toda la información sobre las denuncias que van llegando para aplicar las políticas que sea necesario y por el otro, consultar a las mujeres sobre sus expectativas

Con quién comunicarse para recibir asesoramiento sobre violencia hacia las mujeres

La Dirección de Enlace Institucional dependiente de la Procuración General se hizo operativa junto con la Unidad Fiscal de Violencia de Género y el Equipo Profesional Interdisciplinario de la 1° Circunscripción Judicial en 2017.

Tiene a su cargo la Mesa Orientadora en Violencia de Género (MOVIG), que es un dispositivo con atención especializada, que fortalece el derecho a la información de aquellas mujeres que atravesaron o están en situación de violencias motivadas en razón de su género, o cualquier persona física/institución que lo haga por ellas. Brinda un espacio previo de escucha y orientación sobre las herramientas disponibles, derechos que les asiste, etc.

Contacto: 2616864287 (WhatsApp) o fijo 3487589 Mesa Orientadora en Violencia de Género (MOVING) de la Dirección de Enlace Institucional. horario de respuesta y atención de 7.30 A 20 de lunes a viernes.