Miomas: los alimentos que debes dejar y que pocas mujeres lo saben

El cambio en tu dieta que puede frenar los miomas antes de que crezcan. Los alimentos que comes hoy influyen en tus miomas más de lo que crees.

No es un tema menor. Los miomas uterinos afectan a millones de mujeres en el mundo y muchas veces pasan sin síntomas hasta que crecen. Datos médicos indican que hasta el 70% de las mujeres los desarrolla en algún momento. Los alimentos de tu dieta influyen en su avance.

Miomas y alimentos Los miomas, conocidos como miomas uterinos, son tumores benignos ligados a hormonas como el estrógeno. Por eso, lo que se come tiene impacto directo. Un primer cambio es reducir carnes rojas y elegir carnes blancas como pollo o pescado. Estos alimentos aportan proteínas sin exceso de grasas saturadas. También se recomienda sumar huevos, que aportan nutrientes esenciales sin elevar el riesgo.

Pollo al ajillo Una receta deliciosa de pollo al ajillo para hacer en minutos Foto: Shutterstock Pollo. Foto: Shutterstock Otro punto fuerte es dejar bebidas azucaradas. Infusiones como té verde o manzanilla ayudan a mantener equilibrio en el organismo. Menos azúcar y más frutas frescas aportan fibra, vitaminas y antioxidantes que favorecen el control hormonal.

El reemplazo de snacks industriales marca diferencia. Semillas como chía o lino aportan grasas saludables y ayudan a regular procesos internos. En cambio, productos ultraprocesados elevan inflamación y afectan el equilibrio del cuerpo.

Consume más semillas durante el periodo menstrual. Foto: Archivo Consume más semillas durante el periodo menstrual. Foto: Archivo También se sugiere cambiar lácteos enteros por opciones vegetales. Leche de almendras o avena reduce la carga de grasas. En la misma línea, elegir quinoa en lugar de arroz blanco suma fibra y proteínas, lo que ayuda a mantener niveles estables en el organismo.