Las plantas colgantes que transforman tu pared en minutos

El resultado es claro con estas plantas colgantes: más vida, mejor aire y un espacio que se siente distinto sin gastar de más.

Las plantas colgantes ganan terreno en casas y departamentos por una razón simple: mejoran el aire, suman verde y dan vida a cualquier pared sin obras. Estudios de la NASA sobre calidad del aire interior muestran que algunas especies ayudan a reducir toxinas, lo que explica por qué cada vez más personas las eligen.

Plantas colgantes para tu pared La potus (Epipremnum aureum) es la más elegida. Resiste poca luz y riegos espaciados. Crece rápido y sus hojas verdes con vetas claras llenan espacios vacíos. En interiores, se adapta sin problemas y ayuda a crear un ambiente más fresco.

plantas La hiedra inglesa (Hedera helix) es otra opción fuerte. Tiene hojas pequeñas y cae con elegancia. Según estudios, contribuye a reducir moho en el aire. Funciona bien en estantes altos o macetas colgantes cerca de ventanas.

plantas El helecho (Nephrolepis exaltata) aporta volumen. Sus hojas finas y largas generan un efecto frondoso que cubre paredes con rapidez. Necesita humedad y luz indirecta. Es ideal para baños o cocinas donde hay vapor.

plantas La cadena de corazones (Ceropegia woodii) suma un toque distinto. Sus hojas en forma de corazón y sus tallos finos crean una caída larga y llamativa. Requiere luz natural y poco riego. Es perfecta para espacios pequeños.