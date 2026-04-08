Las plantas que hay que elegir en abril para tener verde todo el invierno

En el mundo de la jardinería hay varias opciones cuando empiezan a bajar las temperaturas. El frío no tiene que ser un problema y abril es un mes para rediseñar interiores con plantas que darán vida y verde en invierno .

Elegir las plantas adecuadas es un gran paso para mantener el pulmón verde doméstico y que lleguen intactas para la primavera. Los que buscan bajo mantenimiento y máxima resistencia frente a la luz solar pueden optar por estas especies.

Una de ellas es la sansevieria, lengua de suegra, famosa por su gran resistencia. Es ideal para dormitorios porque purifica el aire durante la noche. La otra recomendada es el potus que es un clásico que nunca falla. Sobrevive con riegos muy distanciados.

Por otra parte, el ficus es una planta perfecta para darle altura y estructura a algún rincón del living. También los helechos para los baños con algo de luz. Les encanta la humedad y son perfectos para las duchas calientes.

También se pueden sumar las calatheas. Para los que buscan diseño, sus hojas con patrones geométricos son obras de arte natural.

El error más común al cuidar plantas en interiores durante los meses de frío es tratarlas igual que en verano. En estos meses la evaporación es más lenta por lo que antes de regar hay que meter el dedo en la tierra para ver si está húmeda. Los días son más cortos por lo que hay que mover las macetas cerca de las ventanas.

Además, se recomienda limpiar las hojas con un paño húmedo al menos una vez por semana para su fotosíntesis. Alejar las plantas de las estufas y radiadores porque el calor seco es su peor enemigo.

Más allá de la decoración, sumar plantas en abril tiene un impacto directo en la salud. Actúan como humidificadores naturales y reducen los niveles de cortisol, ayudando a combatir el estrés o el desánimo.