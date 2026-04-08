El peligro oculto de mezclar vinagre y bicarbonato: por qué no debes usarlo en el inodoro

El bicarbonato de sodio y el vinagre juntos pueden obstruir las cañerías. Se recomienda usarlos por separado.

Los remedios de la abuela cada vez ganan más terreno en el afán de reducir el uso de productos químicos. Un truco con vinagre y bicarbonato de sodio, que viene ganando terreno para el inodoro, podría terminar siendo un problema.

No al vinagre ni al bicarbonato de sodio La mezcla entre el vinagre y el bicarbonato es impactante porque cuando los ingredientes se acercan se produce una espuma efervescente que hace creer que la suciedad está desapareciendo. Sin embargo, la química tiene otra historia para contar.

limpieza inodoro El vinagre y el bicarbonato se deben usar por separado para la limpieza. Fuente: IA Gemini. El vinagre es un ácido y el bicarbonato una base (alcalino). Cuando se juntan ocurre una reacción de neutralización y el resultado de este experimento es acetato de sodio (sal) y dióxido de carbono (el gas que forma las burbujas). Al mezclarlos se anulan las propiedades desengrasantes de uno y las desinfectantes del otro obteniendo así un líquido con poco poder de limpieza.

Pero más allá de eso, el problema además de que la mezcla es ineficaz, es el daño que puede causar a largo plazo en las cañerías. Los plomeros señalan dos riesgos principales: la combinación puede generar una pasta residual que al viajar por los desagües se deposita en las paredes internas de los caños y con el paso del tiempo los residuos se endurecen y actúan como un imán para otros desechos provocando atascos críticos.

La clave está en usar los productos por separado porque cada uno brilla por su cuenta. El bicarbonato de sodio es ideal para exfoliar superficies sin rayarlas y para absorber malos olores mientras que la acidez del vinagre es ideal para combatir el sarro, eliminar manchas de cal y desinfectar áreas específicas.