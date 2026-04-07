Cómo combatir cucarachas en casa con remedios naturales

Las cucarachas no soportan el olor del pepino: conocé este truco casero para mantener tu casa libre de estos insectos.

Aunque los días de calor se alejan, la presencia de cucarachas en los hogares sigue siendo una preocupación. Estos insectos suelen aparecer con fuerza en esta época y, frente a la inquietud por combatirlos, muchos recurren a productos químicos. Sin embargo, existen alternativas caseras de limpieza que resultan igual de efectivas y menos agresivas.

Cómo alejar las cucarachas utilizando pepino El recurso más difundido en los hogares suele ser la mezcla de bicarbonato de sodio con azúcar, por su bajo costo y fácil acceso. Sin embargo, existe otro ingrediente común que también ha demostrado efectividad: el pepino.

Este remedio casero resulta curioso porque actúa principalmente a través del olor y de las sustancias que libera su cáscara fresca. Al desprenderse, genera compuestos que incomodan a las cucarachas y funcionan como un repelente natural, ideal para complementar otras medidas de limpieza.