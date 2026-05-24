El truco del vinagre en el inodoro y con qué no debe combinarse

Por qué recomiendan tirar vinagre en el inodoro antes de dormir. El método casero para limpiar el inodoro sin gastar de más.

El vinagre blanco se convirtió en uno de los productos más usados para limpiar el inodoro sin gastar de más. Muchas personas lo eligen porque ayuda a quitar manchas, reducir malos olores y eliminar restos de sarro que aparecen con el paso del tiempo. Además, evita el uso constante de productos químicos fuertes dentro del baño.

Por qué recomiendan rociar vinagre en el inodoro El vinagre blanco tiene ácido acético, un componente que ayuda a aflojar residuos minerales y suciedad acumulada. Por eso suele usarse en tareas de limpieza del hogar. En el caso del inodoro, muchas personas rocían vinagre dentro de la taza, en los bordes y también sobre la tapa y el asiento para mejorar la higiene.

inodoro Es importante una limpieza correcta. Foto: Shutterstock inodoro Es importante una limpieza correcta. Foto: Shutterstock

Uno de los usos más comunes está relacionado con el sarro. En zonas donde el agua tiene muchos minerales, aparecen manchas amarillas o marcas difíciles de sacar. El vinagre ayuda a desprender esos restos cuando se deja actuar algunos minutos antes de pasar el cepillo o tirar agua caliente.

También se volvió popular para combatir olores desagradables. El vinagre neutraliza ciertos olores sin dejar perfumes intensos. Por eso hay quienes lo aplican durante la noche y lo dejan actuar hasta la mañana siguiente. Luego solo hace falta cepillar un poco y descargar el agua.