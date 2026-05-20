Rociar con vinagre el lavavajillas por dentro: el truco que recomiendan los expertos y para qué sirve
Expertos revelan cómo el vinagre blanco puede desinfectar y descalcificar tu lavavajillas de forma económica.
El lavavajillas está cada vez más presente en los hogares gracias a que es uno de los electrodomésticos que más alivio trae a la rutina de limpieza. Sin embargo, este necesita un mantenimiento que hay que tener en cuenta para evitar la acumulación de sarro y malos olores en su interior.
Frente a esto no hace falta gastar una fortuna en productos caros del supermercado. Los especialistas en mantenimiento del hogar coinciden en un secreto infalible, ecológico y muy barato: rociar el interior del aparato con vinagre blanco de alcohol.
¿Para qué sirve este truco y por qué funciona?
El vinagre blanco es un producto noble que contiene ácido acético, un componente natural con propiedades desengrasantes, desinfectantes y descalcificadoras. Al aplicarlo en el interior del lavavajillas, se logran tres beneficios clave:
Elimina el sarro y la cal por completo
- Neutraliza los malos olores y desinfecta
- Actúa como un abrillantador natural de vajilla
El paso a paso para aplicar el vinagre de forma correcta
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Paso 1 (Limpieza del filtro): antes de rociar, retirá el filtro que se encuentra en la base del lavavajillas. Lávalo bajo la canilla con un chorro de detergente común para quitar los restos sólidos de comida y volvé a colocarlo.
Paso 2 (El rociado): poné vinagre blanco común en un atomizador o botella con spray. Rociá generosamente todas las paredes internas del aparato, las bandejas plásticas y la cara interna de la puerta.
Paso 3 (La carga extra): colocá una taza o un bowl boca arriba en la bandeja superior y llénala con vinagre blanco. Esto servirá para que el líquido se distribuya de forma gradual y constante durante todo el ciclo.
Paso 4 (Ciclo de calor): con el lavavajillas completamente vacío (sin platos ni cubiertos), programá un ciclo de lavado corto pero con la temperatura más alta que permita tu equipo.