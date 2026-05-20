Rociar con vinagre el lavavajillas por dentro: el truco que recomiendan los expertos y para qué sirve

Paso 1 (Limpieza del filtro): antes de rociar, retirá el filtro que se encuentra en la base del lavavajillas. Lávalo bajo la canilla con un chorro de detergente común para quitar los restos sólidos de comida y volvé a colocarlo.

Paso 2 (El rociado): poné vinagre blanco común en un atomizador o botella con spray. Rociá generosamente todas las paredes internas del aparato, las bandejas plásticas y la cara interna de la puerta.

Paso 3 (La carga extra): colocá una taza o un bowl boca arriba en la bandeja superior y llénala con vinagre blanco. Esto servirá para que el líquido se distribuya de forma gradual y constante durante todo el ciclo.