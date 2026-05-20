El ejercicio que más eligen los entrenadores para levantar y fortalecer los glúteos

Los entrenadores recuerdan que los resultados no dependen de un solo ejercicio. El descanso, la alimentación y la constancia forman parte del proceso.

Los ejercicios que te ayudarán a tener glúteos y piernas de acero Foto: Archivo

No hace falta pasar horas entrenando. Muchos entrenadores coinciden en algo: hay un ejercicio que sobresale cuando el objetivo es fortalecer y dar firmeza a los glúteos. En gimnasios y rutinas de entrenamiento aparece cada vez más por los resultados que genera. Además, trabaja piernas y abdomen.

El ejercicio que ganó lugar en casi todas las rutinas El hip thrust se volvió uno de los ejercicios más recomendados por entrenadores y profesores de educación física. Consiste en elevar la cadera desde el suelo o un banco mientras el peso se apoya sobre la pelvis. Aunque parece simple, activa de forma intensa los músculos de los glúteos.

glúteos

Este movimiento logra una gran activación del glúteo mayor, uno de los músculos más fuertes del cuerpo. Por eso aparece tanto en rutinas de fuerza, tonificación y rendimiento deportivo.

Muchos entrenadores lo eligen porque trabaja la zona de forma directa. A diferencia de otros ejercicios clásicos, el esfuerzo se concentra en los glúteos durante gran parte del movimiento. Eso ayuda a mejorar fuerza y firmeza con mayor eficacia.