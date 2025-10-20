Con esta boleta única se votará en las elecciones legislativas en San Martín

Este domingo se realizarán los comicios para elegir diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales.

Los mendocinos volverán a las urnas el próximo domingo para elegir diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales en 12 municipios.

Estas elecciones legislativas serán especiales en Mendoza ya que por primera vez se votará con dos boletas únicas. Una será de alcance nacional, con los candidatos al Congreso de la Nación, y otra provincial, que incluirá las listas de senadores y diputados provinciales, además de los concejales en los departamentos que renuevan sus bancas municipales.

San Martín es una de las comunas en las que se votará también para elegir ediles. En total habrá ocho alternativas electorales: Fuerza Justicialista Mendoza, Frente Verde, Protectora Fuerza Política, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Frente Libertario Demócrata, Alianza Provincias Unidas–Defendamos Mendoza, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza y el Partido de los Jubilados.

Todas estas agrupaciones políticas presentarán candidatos en las tres categorías que se votarán este 26 de octubre.

En esta boleta única local los electores podrán optar por votar lista completa o combinar postulantes de diferentes espacios en cada nivel de votación.