La buena noticia de Anses para los jubilados que compraron con descuento en supermercados

Anses dio a conocer el resultado parcial de los beneficios y descuentos que lanzó para jubilados del Banco Nación.

En las últimas horas, el Gobierno nacional confirmó que el programa de Beneficios Anses mostró los primeros resultados con más de 3,8 millones de compras en comercios y supermercados de todo el país, lo que significa un ahorro directo para los beneficiarios de casi 8 mil millones de pesos.

El programa nació como una iniciativa durante el mes de octubre para aumentar el consumo en las compras de los jubilados y que éstos pudieran acceder a ofertas y descuentos significativos a la hora de adquirir alimentos. El beneficio, además, sigue vigente hasta fines de octubre y todavía no hay novedades sobre si continuará en noviembre.

La información de Anses sobre los beneficios En sus primeros treinta días, el programa incorporó casi 100 nuevos comercios superando los 7 mil en todo el país, con 13 mil puntos de venta, que ofrecen descuentos exclusivos de entre un 10% de descuento, en muchos casos sin tope de reintegro, para compras generales y, en algunos comercios, un 20% para perfumería y limpieza.

Como novedad, se incorporaron las cuentas bancarias remuneradas por primera vez para jubilados y pensionados, que ofrecen el Banco de la Nación Argentina (BNA) y el Banco Galicia, con tasas del 32% (TNA) y 33,2% (TNA), respectivamente.

jubilada supermercado (2) Jubilados compraron en supermercados con descuentos por Anses y Banco Nación. Shutterstock Para titulares de ANSES que cobran sus haberes en el Banco Nación se suma un reintegro del 5% adicional (con un tope mensual de $20.000) en compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+MODO, en los supermercados Carrefour, Coto, Josimar, Chango Mas, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.