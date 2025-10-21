Calendario de pagos de Anses: qué se paga este martes
La Anses completa hoy el pago a jubilados que perciben la mínima. También cobran beneficiarios de la AUH y la Asignación por Embarazo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este martes 21 de octubre con el calendario de pagos correspondiente a octubre 2025. En esta jornada se acreditan haberes y prestaciones sociales para jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Hoy cobran los jubilados y pensionados que perciben la mínima y tienen DNI terminados en 9, completando así el cronograma de pagos para quienes reciben el haber mínimo. Los haberes llegan con el aumento del 1,87%, correspondiente a la inflación de agosto, y el bono extraordinario de $70.000, que continúa vigente durante todo el mes.
Con este incremento, la jubilación mínima asciende a $326.266,36, mientras que el total a cobrar con el bono incluido alcanza los $396.266,36. El refuerzo se acredita junto al haber mensual y también alcanza a quienes perciben la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).
Además, este martes cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminados en 9, y las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI finalizados en 7.
También siguen los pagos de las Asignaciones de Pago Único —por nacimiento, adopción y matrimonio— correspondientes a la primera quincena, que continuarán hasta el 10 de noviembre.
Por su parte, las Asignaciones Familiares mantienen el incremento del 1,87%, aplicado este mes por la actualización mensual según la inflación. Los nuevos valores son:
- Asignación por Hijo: hasta $58.616,81, según el tramo de ingresos familiares.
- Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $190.875,51.
- Asignación por Cónyuge: $14.213,91.
- Asignación por Prenatal: mismos valores que la asignación por hijo.
- Asignaciones de Pago Único: nacimiento $68.326,12; adopción $408.569,82; matrimonio $102.313,21.
De esta manera, la Anses completa el pago de jubilaciones mínimas y continúa con el cronograma de octubre, que incluye aumentos y refuerzos para millones de beneficiarios en todo el país.