Calendario de pagos de Anses: qué se paga este martes

La Anses completa hoy el pago a jubilados que perciben la mínima. También cobran beneficiarios de la AUH y la Asignación por Embarazo.

La Anses finaliza este martes 21 de octubre el pago de haberes mínimos y continúa con su calendario de octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este martes 21 de octubre con el calendario de pagos correspondiente a octubre 2025. En esta jornada se acreditan haberes y prestaciones sociales para jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Hoy cobran los jubilados y pensionados que perciben la mínima y tienen DNI terminados en 9, completando así el cronograma de pagos para quienes reciben el haber mínimo. Los haberes llegan con el aumento del 1,87%, correspondiente a la inflación de agosto, y el bono extraordinario de $70.000, que continúa vigente durante todo el mes.

Con este incremento, la jubilación mínima asciende a $326.266,36, mientras que el total a cobrar con el bono incluido alcanza los $396.266,36. El refuerzo se acredita junto al haber mensual y también alcanza a quienes perciben la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Además, este martes cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminados en 9, y las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI finalizados en 7.

Consejos-Ayuda-Teléfonos-Jubilados - Interna 3 Según el cronograma oficial de la Anses, hoy cobran jubilados con DNI terminados en 9 y titulares de asignaciones sociales. También siguen los pagos de las Asignaciones de Pago Único —por nacimiento, adopción y matrimonio— correspondientes a la primera quincena, que continuarán hasta el 10 de noviembre.