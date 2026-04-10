Anses empieza hoy con los pagos de abril: qué ayudas se cobran este viernes

Anses ya tiene definido qué ayudas se pagarán el viernes 10 de abril, una fecha que marcará el inicio de los depósitos más importantes del mes para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Ese día comenzará el calendario de pagos de abril para varios grupos que cobran según terminación de DNI y también para algunas prestaciones que se liquidan sin importar ese dato.

Entre los primeros en cobrar aparecerán los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 0. En abril, esa jubilación mínima subió a $380.319,31 y, con el bono de $70.000, llega a $450.319,31. Anses informó además que el aumento general de este mes es de 2,90% para jubilaciones, pensiones y asignaciones.

anses local godoy cruz (10).JPG El cronograma de Anses para abril comienza hoy con varias ayudas que se abonan según la prestación y la terminación del DNI. ALF PONCE MERCADO / MDZ El viernes 10 también arrancará el pago para titulares de AUH, Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF y Asignación por Embarazo con DNI terminado en 0. Según los valores difundidos para abril, la AUH y la asignación por embarazo pasan a $136.666, aunque el cobro mensual directo queda en $109.332,80 después de la retención del 20%. En el caso del SUAF, el monto del primer rango es de $68.341 por hijo y de $222.511 por hijo con discapacidad.

Otra ayuda que se pagará ese viernes será la de las Pensiones No Contributivas. En este caso cobrarán quienes tengan DNI terminados en 0 y 1. Los montos de abril para PNC por invalidez o vejez son de $266.223,52 y ascienden a $336.223,52 con bono, mientras que la pensión para madres de siete hijos se equipara a la mínima y alcanza $450.319,31 con el refuerzo incluido.