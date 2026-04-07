Anses confirmó cuándo van a empezar a cobrar los jubilados que reciben el mínimo en abril
Anses comenzará a pagar a los jubilados que reciben el haber mínimo desde el 10 de abril. En ese mes, la jubilación mínima será de $380.319,31 y llegará a $450.319,31 con bono.
Anses ya tiene definido el calendario de abril para los jubilados y pensionados que cobran el haber mensual mínimo. El cronograma arrancará el viernes 10 de abril y avanzará de manera escalonada, según la terminación del DNI, hasta el jueves 23.
En paralelo, el organismo aplicará este mes un aumento de 2,9% para jubilaciones, pensiones y asignaciones, en línea con la movilidad mensual que toma como referencia el IPC de dos meses atrás. Con esa suba, la jubilación mínima pasará a ser de $380.319,31.
A ese monto se le sumará el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben haberes mínimos. De esa manera, los jubilados que cobran la mínima recibirán en abril un total de $450.319,31. Anses también informó que quienes superen la mínima pero queden por debajo de ese umbral cobrarán un bono proporcional hasta alcanzarlo.
El calendario para jubilados y pensionados que no superan un haber mínimo quedó organizado de la siguiente manera: DNI terminados en 0, viernes 10 de abril; en 1, lunes 13; en 2, martes 14; en 3, miércoles 15; en 4, jueves 16; en 5, viernes 17; en 6, lunes 20; en 7, martes 21; en 8, miércoles 22; y en 9, jueves 23.
Así, abril llegará con una mejora en los ingresos para el grupo que cobra el haber mínimo y con un esquema de pagos que empezará en la segunda semana del mes.