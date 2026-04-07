Anses confirmó cuándo van a empezar a cobrar los jubilados que reciben el mínimo en abril

Anses comenzará a pagar a los jubilados que reciben el haber mínimo desde el 10 de abril. En ese mes, la jubilación mínima será de $380.319,31 y llegará a $450.319,31 con bono.

Anses activará en abril el calendario para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo.

Anses ya tiene definido el calendario de abril para los jubilados y pensionados que cobran el haber mensual mínimo. El cronograma arrancará el viernes 10 de abril y avanzará de manera escalonada, según la terminación del DNI, hasta el jueves 23.

En paralelo, el organismo aplicará este mes un aumento de 2,9% para jubilaciones, pensiones y asignaciones, en línea con la movilidad mensual que toma como referencia el IPC de dos meses atrás. Con esa suba, la jubilación mínima pasará a ser de $380.319,31.

A ese monto se le sumará el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben haberes mínimos. De esa manera, los jubilados que cobran la mínima recibirán en abril un total de $450.319,31. Anses también informó que quienes superen la mínima pero queden por debajo de ese umbral cobrarán un bono proporcional hasta alcanzarlo.

anses centros de atencion (8).JPG Los jubilados que cobran la mínima en Anses recibirán este mes el aumento de 2,9% y el bono de $70.000. ALF PONCE MERCADO / MDZ El calendario para jubilados y pensionados que no superan un haber mínimo quedó organizado de la siguiente manera: DNI terminados en 0, viernes 10 de abril; en 1, lunes 13; en 2, martes 14; en 3, miércoles 15; en 4, jueves 16; en 5, viernes 17; en 6, lunes 20; en 7, martes 21; en 8, miércoles 22; y en 9, jueves 23.