Anses actualiza los valores de la Asignación Universal por Hijo para noviembre

La Anses otorga un nuevo aumento para la Asignación Universal por Hijo en noviembre, que se ajustará según la inflación registrada en septiembre.

La Anses aplicará un nuevo aumento del 2,1% en noviembre según la Ley de Movilidad.

Luego de conocerse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, ya se puede estimar el aumento que aplicará la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en noviembre.

Como ocurre cada mes, el ajuste se calcula según la inflación de dos meses atrás, en el marco de la Ley de Movilidad. En octubre, las prestaciones aumentaron un 1,88% y, para noviembre, el incremento será del 2,1%, en línea con el dato de inflación publicado por el Indec.

Los montos de AUH, Complemento Leche y Tarjeta Alimentar. Foto: Shutterstock Además del aumento, las familias siguen recibiendo la Tarjeta Alimentar, que se mantiene sin cambios. Foto: Shutterstock Además del aumento, los beneficiarios de la AUH pueden acceder a otros complementos como la Tarjeta Alimentar, cuyo monto varía según la cantidad de hijos, aunque no se actualiza mensualmente.

Cuánto se cobrará por la AUH en noviembre Con la suba del 2,1%, el monto de la Asignación Universal por Hijo será de $119.714, mientras que la AUH con discapacidad ascenderá a $389.809. Cabe recordar que Anses retiene el 20% del total, que se abona más adelante una vez presentada la Libreta AUH.