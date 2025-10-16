Anses actualiza montos de noviembre: suben jubilaciones, pensiones y asignaciones

Con la inflación de septiembre confirmada, Anses aplicará un aumento del 2,1% en jubilaciones, pensiones y asignaciones.

La actualización de Anses busca mantener el poder adquisitivo de jubilados y pensionados ante la suba de precios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizará los haberes de noviembre en función de la inflación que informó esta semana el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El aumento es del 2,1%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor registrado en septiembre.

Con este ajuste, la jubilación mínima pasará a $333.157,28, mientras que los pensionados percibirán $266.520,51. A estas prestaciones se suma el bono de $70.000, que se mantiene congelado desde hace más de un año.

El incremento del 2,1% también impactará en las asignaciones: la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $119.714, mientras que la AUH por discapacidad llegará a $389.809. Además, otras prestaciones, como las asignaciones por prenatal y maternidad, recibirán un ajuste similar.