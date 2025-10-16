Anses actualiza montos de noviembre: suben jubilaciones, pensiones y asignaciones
Con la inflación de septiembre confirmada, Anses aplicará un aumento del 2,1% en jubilaciones, pensiones y asignaciones.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizará los haberes de noviembre en función de la inflación que informó esta semana el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El aumento es del 2,1%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor registrado en septiembre.
Con este ajuste, la jubilación mínima pasará a $333.157,28, mientras que los pensionados percibirán $266.520,51. A estas prestaciones se suma el bono de $70.000, que se mantiene congelado desde hace más de un año.
El incremento del 2,1% también impactará en las asignaciones: la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $119.714, mientras que la AUH por discapacidad llegará a $389.809. Además, otras prestaciones, como las asignaciones por prenatal y maternidad, recibirán un ajuste similar.
Por qué se actualizan los montos de Anses
La actualización se realiza según la Ley de Movilidad Jubilatoria, que garantiza que los haberes y asignaciones se ajusten mensualmente a la evolución de los precios y salarios. Esta medida busca proteger a los sectores más vulnerables ante el aumento del costo de vida y mantener su poder adquisitivo.