Quini 6: no hubo ganadores y el pozo llega a los $7.300 millones
El último sorteo del Quini 6 volvió a quedar sin ganadores. La próxima jugada, prevista para el domingo, tendrá un pozo de $7.300 millones.
El sorteo del Quini 6 realizado este miércoles 15 de octubre volvió a quedar vacante en sus principales categorías, por lo que el pozo total para el próximo domingo 19 asciende a más de $7.300 millones, uno de los más altos del año.
Quini: sin ganadores en las modalidades principales
En el Tradicional Primer Sorteo, los números favorecidos fueron 03, 04, 06, 31, 35 y 43, pero no hubo ganadores con seis aciertos. El pozo de $1.747 millones quedó vacante y se acumula para el siguiente sorteo.
Tampoco hubo afortunados en la modalidad Tradicional La Segunda del Quini, cuyos números sorteados fueron 15, 16, 29, 30, 36 y 39. En este caso, el premio mayor de $792 millones también quedó sin dueño.
En la Revancha, donde salieron los números 00, 02, 03, 17, 21 y 22, el pozo récord de $3.376 millones no encontró ganadores, por lo que continúa creciendo.
La modalidad Siempre Sale sí tuvo ganadores: 25 apostadores acertaron cinco números y se repartieron un pozo de $242 millones, recibiendo $9 millones cada uno.
Cómo sigue el pozo millonario
De esta forma, el acumulado total del Quini 6 para el próximo sorteo del domingo 19 de octubre será de $7.300 millones, una cifra que sigue atrayendo a apostadores de todo el país.
El Quini 6, administrado por la Lotería de Santa Fe, se sortea dos veces por semana, los miércoles y domingos a las 21:15. Puede jugarse en agencias oficiales.