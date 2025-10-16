Un joven baleado en San Rafael fue el primer paciente trasladado de noche en helicóptero

Se trata de la primera aeroevacuación nocturna. Hace una semana se hizo el simulacro con un helicóptero en San Rafael.

El sistema de salud de Mendoza tuvo su prueba de fuego y anoche hizo el primer traslado de un paciente en helicóptero. Así lo confirmó el ministro de Salud, Rodolfo Montero. “Anoche concretamos la primera aeroevacuación nocturna de nuestra provincia, un operativo sanitario inédito que demuestra cómo estamos transformando la salud pública con hechos”, explicó el funcionario.

Aeroevacuación en Mendoza Aeroevacuación en Mendoza Ministerio de Salud Qué es una aeroevacuación Una aeroevacuación es el traslado aéreo de un paciente en estado crítico a un centro de mayor complejidad en el que va bajo tratamiento médico y la aeronave está adaptada para tal fin.

En el caso de Mendoza, el primer paciente fue un joven con una herida vascular grave causada por un arma de fuego. El hombre fue trasladado completamente medicalizado desde el hospital Schestakow de San Rafael hasta el hospital Central en la Ciudad de Mendoza en el helicóptero Halcón 3.

salud “Este vuelo, coordinado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad, marca un antes y un después: por primera vez, Mendoza tiene capacidad de aeroevacuación las 24 horas”, destacó Montero.

“Esto ocurre en pocos lugares del mundo y en Argentina solo lo hizo la Ciudad de Buenos Aires recientemente. En Mendoza lo logramos gracias al trabajo en equipo, la planificación y la decisión política de hacer eficiente nuestro sistema sanitario”, agregó.