Por una falla en pleno despegue, un helicóptero militar debió aterrizar de emergencia

El incidente ocurrió a segundos del despegue y obligó a una maniobra inmediata para evitar consecuencias mayores.

Un helicóptero militar tipo MI-17 de la Secretaría de Marina de México protagonizó un incidente en Mazatlán, en el estado de Sinaloa, al verse obligado a realizar un aterrizaje de emergencia pocos segundos después de haber iniciado su vuelo desde la Cuarta Región Naval.

Según se informó oficialmente, la aeronave había despegado con normalidad, pero tras los primeros segundos de ascenso se produjo “una leve explosión” en las inmediaciones del sistema de hélices, lo que generó una pérdida repentina de potencia.

Así fue el incidente aéreo en México Ante este escenario, y debido a la escasa altura a la que se encontraba, el piloto optó por ejecutar un descenso inmediato en el mismo sector desde donde había partido, evitando así mayores riesgos.

México: helicóptero de la Marina aterriza de emergencia tras una falla segundos después del despegue México: helicóptero de la Marina aterriza de emergencia tras una falla segundos después del despegue

Desde la Secretaría de Marina (Semar) detallaron que el inconveniente se originó en el motor izquierdo del helicóptero, cuya falla derivó en la pérdida de potencia que obligó a interrumpir la maniobra de despegue.