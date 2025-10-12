Se estrelló un helicóptero en plena avenida en California y hay 5 heridos

En el sur de California se vivieron horas de tensión y terror luego de que un helicóptero se estrellara en una avenida cerca de la playa. Los testigos filmaron el momento.

El Momento En El Que Se Desplomó El Helicóptero X | @AFpost Un helicóptero se precipitó a tierra el sábado por la tarde cerca de la concurrida intersección de Pacific Coast Highway y Huntington Street, en el sur de California. El accidente, ocurrido en horas de la tarde, generó alarma en una de las zonas más turísticas de la ciudad, dejando a cinco personas hospitalizadas.

Los detalles del accidente La aeronave, con dos ocupantes a bordo, perdió el control e impactó contra varias palmeras y la fachada de un edificio cercano a la playa, en un área con numerosos comercios y hoteles de lujo, como el Hyatt Regency.

Testigos capturaron videos mostrando al helicóptero maniobrando de manera errática a baja altura segundos antes de la colisión. Los restos quedaron incrustados frente al hotel.

Por su parte, los dos tripulantes fueron rescatados con vida de entre los escombros y, según la policía, se encuentran "sanos y salvos". Además, tres peatones que circulaban por la vía pública resultaron heridos por la caída. Todos los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos para evaluación, y no se registraron víctimas fatales.