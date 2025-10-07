Un helicóptero médico se estrelló en la autopista 50 de Sacramento, California, tras sufrir una emergencia aérea. Tres fueron hospitalizados en estado crítico.

Un helicóptero médico se estrelló el lunes por la noche sobre la autopista 50, en Sacramento, California, dejando como saldo tres personas gravemente heridas. La aeronave había finalizado un traslado de emergencia cuando sufrió una falla en pleno vuelo y cayó sobre una de las principales arterias de circulación de la ciudad. Las causas del accidente se encuentran bajo investigación.

El hecho ocurrió poco después de las 19 horas, cuando el helicóptero regresaba a su base tras haber trasladado a un paciente a un centro médico. Según informó el capitán Justin Sylvia, vocero del Departamento de Bomberos de Sacramento, se trató de una “emergencia en el aire” que obligó al piloto a realizar un descenso forzoso. La aeronave terminó impactando directamente sobre la autopista, sin involucrar vehículos en tierra.

A bordo del helicóptero viajaban tres personas: un piloto, una enfermera y un paramédico. Ningún paciente era transportado en ese momento. Todos los ocupantes resultaron heridos de gravedad y fueron trasladados a hospitales locales. Una de las víctimas quedó atrapada bajo la aeronave tras el impacto y debió ser rescatada por un equipo reducido de bomberos con ayuda de transeúntes que se encontraban en las inmediaciones.

Mirá el video del momento en el que el helicóptero se estrelló en California Se estrelló un helicóptero médico en California: hay tres heridos graves “Se necesitó cada gramo de fuerza de unas quince personas para mover el avión lo suficiente y poder liberar a la mujer”, explicó Sylvia. El rescate fue realizado rápidamente para permitir su atención médica urgente. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron al helicóptero descendiendo bruscamente cerca de una fila de autos antes de estrellarse.

El impacto provocó el cierre de los carriles en dirección este de la autopista 50 y de dos rampas de acceso. La Patrulla de Carreteras de California, División del Valle, informó que se recomendaron rutas alternativas y se advirtió sobre posibles congestiones adicionales. Hasta el momento no se estableció un plazo para la reapertura total de la vía, que permanece bajo control de equipos de emergencia y autoridades de seguridad vial.