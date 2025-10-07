Presenta:

Mundo

|

Alemania

Apuñalaron a una alcaldesa electa de Alemania y está en estado crítico

Iris Stalzer, recién elegida alcaldesa de Herdecke, Alemania, fue apuñalada frente a su domicilio y se encuentra hospitalizada en estado crítico.

MDZ Mundo

La alcandesa había sido electa recientemente en las elecciones municipales de Alemania.

La alcandesa había sido electa recientemente en las elecciones municipales de Alemania.

X

La alcaldesa electa de Herdecke, Iris Stalzer, de 57 años, fue gravemente herida tras ser apuñalada frente a su vivienda en el oeste de Alemania. Las autoridades confirmaron que la funcionaria permanece en estado crítico y que aún no se ha determinado el motivo del ataque.

Noticia en desarrollo...

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas