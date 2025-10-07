Apuñalaron a una alcaldesa electa de Alemania y está en estado crítico
Iris Stalzer, recién elegida alcaldesa de Herdecke, Alemania, fue apuñalada frente a su domicilio y se encuentra hospitalizada en estado crítico.
La alcaldesa electa de Herdecke, Iris Stalzer, de 57 años, fue gravemente herida tras ser apuñalada frente a su vivienda en el oeste de Alemania. Las autoridades confirmaron que la funcionaria permanece en estado crítico y que aún no se ha determinado el motivo del ataque.
Noticia en desarrollo...