Derrumbe de un edificio en el centro de Madrid deja al menos tres heridos y cuatro desaparecidos

Un derrumbe parcial en un edificio en obras en pleno centro de Madrid dejó al menos tres trabajadores heridos, uno de ellos grave, y cuatro desaparecidos. El siniestro, ocurrido en la calle Hileras, movilizó a bomberos, policías y equipos médicos que trabajan en la búsqueda de los obreros atrapados.

El suceso tuvo lugar pasadas las 13:00 hora local (11:00 GMT), cuando varios forjados del inmueble colapsaron provocando una nube de polvo que cubrió parte del entorno. Testigos aseguraron que escucharon un fuerte “estruendo” seguido de un “olor raro”, mientras la calle se llenaba rápidamente de sirenas y personal de emergencia.

Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid y guías caninos de la Policía Nacional y Municipal, junto con drones de búsqueda, trabajan para localizar a los cuatro trabajadores que aún no han sido encontrados. Según fuentes policiales, en el momento del derrumbe había siete obreros dentro del edificio , tres de los cuales ya fueron rescatados con heridas de diversa consideración.

Hasta once dotaciones de bomberos, varias ambulancias del Samur-Protección Civil y efectivos policiales se desplazaron hasta la zona, que permanece acordonada entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol. Uno de los heridos, con una fractura de pierna, fue trasladado a un hospital cercano, mientras los otros dos recibieron atención médica por contusiones leves.

El edificio , en proceso de rehabilitación para convertirse en un hotel, sufrió el colapso de varios pisos intermedios. Como medida preventiva, un bloque contiguo fue desalojado ante el riesgo de nuevos desprendimientos. Los servicios de emergencia mantienen activo el dispositivo de búsqueda y rescate en condiciones de alta dificultad debido a la inestabilidad de la estructura.

Testimonios y caos en la zona

Vecinos y comerciantes relataron escenas de confusión y temor. “De repente todo tembló y empezó a salir polvo por todas partes”, contó un empleado de una tienda cercana. La calle de las Hileras se llenó de curiosos, propietarios que no podían acceder a sus viviendas y transeúntes sorprendidos por el despliegue policial.

Los agentes impidieron el acceso al área, donde quedaron atrapados varios vehículos y se suspendió temporalmente el tránsito peatonal y rodado. La Policía Municipal investiga el siniestro como accidente laboral, mientras los técnicos de Urbanismo evalúan el estado del inmueble y los posibles riesgos para edificios colindantes.

Búsqueda de desaparecidos y evaluación estructural

Los equipos especializados trabajan con maquinaria ligera y sensores para evitar más colapsos durante las labores de rescate. Además de los drones, se utilizan cámaras térmicas y detectores acústicos para localizar señales de vida entre los escombros.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si los desaparecidos se encuentran en el interior, aunque los compañeros de obra “echaron en falta a algunos trabajadores” tras el derrumbe, lo que motivó la rápida activación del operativo de emergencia.

La prioridad sigue siendo la localización de los obreros y la estabilización del edificio, mientras se investiga si el siniestro podría estar relacionado con un fallo estructural o con las obras de rehabilitación en curso.