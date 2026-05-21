Naciones Unidas busca cabeza y cuatro latinoamericanos debatirán en Londres

Cuatro latinoamericanos candidatos a dirigir la Organización de las Naciones Unidas se enfrentarán en un debate en Londres. Uno es argentino, Rafael Grossi.

Los cuatro candidatos latinoamericanos que aspiran a suceder a António Guterres en la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se 'enfrentarán' el próximo 28 de mayo en un debate abierto en Londres para exponer sus distintos proyectos antes de que arranque el mandato del elegido el próximo 1 de enero.

La chilena Michelle Bachelet, el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan y la ecuatoriana María Fernanda Espinosa estarán presentes en este evento, dijeron a Efe fuentes de la organización del acto, a cargo del centro británico de la ONU (UNA-UK) y que tendrá lugar en el Methodist Central Hall, frente a la Abadía de Westminster.

Al debate han sido invitados líderes internacionales, diplomáticos, parlamentarios, representantes empresariales, organismos de la sociedad civil y hasta estudiantes para escuchar las propuestas de los cuatro candidatos, y será uno de los pocos donde se van a ver las caras la práctica totalidad de competidores.

Toca elegir a un latinoamericano en la ONU Solo faltará un candidato de los cinco que formalmente se han presentado: el expresidente senegalés Macky Sall, que ha alegado compromisos previos para justificar su ausencia.

De todas formas, Sall es el candidato peor situado porque, según una regla no escrita, el cargo de secretario general de la ONU obedece a un criterio de rotación continental y en este momento le toca a un candidato latinoamericano (la última vez que el cargo recayó en la región fue entre 1981 y 1991, en la persona del peruano Javier Pérez de Cuéllar).