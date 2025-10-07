India: las fuertes lluvias, deslizamientos de tierra e inundaciones dejan ya 36 muertos

En India, ya hay 36 muertos por las lluvias en Bengala Occidental. El agua trajo inundaciones y deslizamientos de tierra que han provocado tragedias.

Hay al menos 36 muertos debido a las fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra registrados en el norte de estado de Bengala Occidental, en India, durante los últimos días, según han informado las autoridades del país, que han alertado de que varias personas continúan desaparecidas.

El ministro de Desarrollo del estado, Udayan Guha, ha alertado de que la situación sigue siendo muy peligrosa en la zona, donde miles de turistas han quedado atrapados en zonas montañosas. Así, ha confirmado que de momento se han contabilizado más de 35 víctimas mortales en los distritos de Darjeeling y Jalpaiguri.

En este sentido, ha indicado que la cifra de muertos ha aumentado tras el hallazgo de varios cadáveres durante la noche a medida que las precipitaciones obstaculizan las operaciones de búsqueda y rescate, según informaciones de la cadena de televisión NDTV de India.

India y su operativo Por su parte, la ministra principal del estado, Mamata Banerjee, ha indicado que este tipo de inundaciones dejan a su paso una "destrucción provocada por el hombre", al tiempo que ha anunciado una serie de indemnizaciones para las familiares de los fallecidos.