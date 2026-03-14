Destrozan una sede del partido Comunista en Cuba durante las protestas por los apagones

Una sede del Partido Comunista , el único autorizado en Cuba , fue asaltada la medianoche del sábado por manifestantes que protestan por los prolongados apagones y la falta de alimentos, un hecho inusual en medio del creciente descontento social en la isla.

Las protestas suceden cuando el país, de 9,6 millones de habitantes, enfrenta una fuerte crisis económica, agravada por la abrupta suspensión en enero del suministro de crudo desde Venezuela , luego de la caída de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense, y el bloqueo petrolero de facto impuesto por Washington.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Morón, provincia de Ciego de Ávila (centro), a 460 kilómetros de La Habana.

Invasor, uno de los medios oficialistas, informó que como resultado de estos “hechos vandálicos” fueron detenidas cinco personas.

“Lo que en un inicio transcurrió de manera pacífica, y tras un intercambio con autoridades del territorio, derivó en hechos vandálicos contra la sede del Comité Municipal del Partido, donde un grupo más reducido de personas apedrearon la entrada del inmueble y provocaron un incendio en la vía pública con los muebles de la recepción”, precisó el periódico.

Tras los hechos, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel reconoció que haya descontento social, sin embargo, dijo que la violencia y el vandalismo no serán admitidos.

“Es comprensible el malestar que provocan en nuestro pueblo los prolongados apagones, como consecuencia del bloqueo energético de EE.UU, cruelmente recrudecido en los últimos meses. Y son legítimas las quejas y reclamos, siempre que se actúe con civismo y respeto al orden público. Lo que nunca será comprensible, justificado, ni admitido es la violencia y el vandalismo que atente contra la tranquilidad ciudadana y la seguridad de nuestras instituciones. Para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad”.