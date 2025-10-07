John Clarke, Michel Devoret y John Martinis, ganadores del Nobel de Física 2025

La Real Academia de las Ciencias de Suecia los distinguió por demostrar el túnel cuántico macroscópico y la cuantización de energía en circuitos eléctricos, un avance clave para el desarrollo de tecnologías cuánticas.

Los científicos John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Premio Nobel de Física "por el descubrimiento del túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantización de energía en un circuito eléctrico".

Así lo informó este martes la Real Academia de las Ciencias de Suecia y el comité del emblemático premio destacó que este hallazgo une el mundo cuántico con el macroscópico y abre puertas a nuevas tecnologías como la computación cuántica, la criptografía cuántica y los sensores cuánticos.

En tanto, se indicó que Clarke está ligado a la Universidad de California en Berkeley, mientras que Devoret y Martinis a la de California en Santa Bárbara.

Los científicos realizaron entre los años 1984 y 1985 experimentos con un circuito eléctrico en el que demostraron túnel cuántico y niveles de energía cuantizados en un sistema bastante grande como para sostenerse con la mano y para hacerlo, construyeron un circuito de superconductores separados por una fina capa aislante.